Petizione online: avvisi vocali sui bus

Ok da Atb, arriveranno entro fine anno La richiesta dell’Unione ciechi e ipovedenti. Scarfone (Atb): «Arriveranno sui pullman delle linee urbane».

Una petizione per chiedere ad Atb di dotare tutti gli autobus delle sintesi vocali che annunciano le fermate. È la richiesta dell’associazione Pro retinopatici e ipovedenti (Apri Onlus) di Bergamo, alla quale aderisce anche la sezione provinciale dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti. Una richiesta che il direttore generale di Atb Gianni Scarfone accoglie, annunciando: «Le installeremo su tutti gli autobus della rete urbana entro fine anno». La petizione è stata lanciata su change.org e ha raggiunto un centinaio di firme. «Le sintesi vocali – ci tengono a sottolineare il presidente di Apri Bergamo Matteo Tiraboschi e il vicepresidente Alberto Toti – saranno utili per tutti i cittadini, andando incontro anche ai turisti. inoltre, se venissero installate, Atb diventerebbe ancora più all’avanguardia e la nostra città più a misura di tutti. Nessuna polemica, solo un monito per far capire che noi siamo sempre vigili e vogliamo coinvolgere tutta l’utenza».

Nello specifico, la richiesta è quella di dotare gli autobus dei messaggi vocali che avvertono gli utenti sia sulla direzione dei bus sia sulle fermate. Una tecnologia che è già presente sui tram della Teb e anche su alcuni autobus della linea 5 di Atb, in forma sperimentale. «Verso inizio 2020 – spiegano il presidente e vicepresidente di Apri Bergamo – avevamo avuto un incontro con Atb e ci era stato detto che entro settembre di quest’anno sarebbe stata installata questa tecnologia su tutti gli autobus. In particolare, abbiamo deciso di lanciare questa petizione anche perché ora, con le norme anti covid, anche noi siamo obbligati a salire dalla porta centrale del bus e non più da quella anteriore, quindi non abbiamo più la possibilità di interagire con l’autista. In questo particolare periodo diventano per noi, ma non solo, ancora più indispensabili».

Piena disponibilità da Scarfone. «Ho apprezzato molto – dice – che con questa petizione le associazioni abbiano rinnovato l’attenzione su questo tema. Con loro ne avevamo già parlato i mesi scorsi. Al momento è già disponibile il sistema di preavviso acustico della fermata sui tram ed è in sperimentazione su alcuni autobus. Appena completeremo l’installazione di tutta la parte tecnologica (in corso) sarà possibile averli anche su tutti gli autobus della rete urbana». «Per quanto riguarda i tempi – conclude – purtroppo siamo condizionati dall’impatto della pandemia ma da qui alla fine dell’anno contiamo di installarli su tutti gli autobus. Discuteremo con le associazioni sulle modalità di attivazione e le linee da cui partire». n



