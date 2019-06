«Pianteremo 20 mila alberi in 5 anni»

Bergamo, i progetti della nuova giunta L’assessore al Verde Marzia Marchesi: «E ogni anno manutenzione di cinque parchi». «Un numero verde per le segnalazioni di incuria»

La prima dei non eletti (ripescata) durante il mandato Bruni e quello di Tentorio a campionessa di preferenze. È la parabola ascendente di Marzia Marchesi, una delle due «new entry» della Giunta Gori bis, promossa da presidente del Consiglio comunale ad assessore.

Si dice che abbia battuto addirittura Sergio Gandi per preferenze, con molte schede col suo nome annullate per omonimia.

«Il risultato finale è 882 a 871 per lui e va benissimo così. Però è vero che in molti hanno segnato “Lista Gori” e scritto il mio nome (lei invece è del Pd ndr)».

Da un’analisi del voto risulta un gradimento molto trasversale, non legato a un quartiere in particolare: cosa è piaciuto di Marzia Marchesi?

«Il voto del 2014 era soprattutto “di zona”,; questa volta, fare il presidente del Consiglio per 5 anni mi ha permesso di lavorare con molte realtà e associazioni, dandomi visibilità. Evidentemente il lavoro è stato apprezzato».

