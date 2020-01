Piazza Dante, oggi cantiere al via

Ancora proteste per gli alberi Flash mob dei cittadini contrari all’abbattimento di 11 piante, come previsto

dal progetto che parte nella mattinata di lunedì 27 gennaio in piazza Dante.

Partono i lavori della nuova piazza Dante. Ma l’attenzione non è tanto all’opera, che parte a quasi tre anni dalla pubblicazione del bando, quanto agli alberi all’interno della piazza. Verranno tagliati per consentire la riqualificazione completa della piazza e della struttura ipogea dell’ex albergo Diurno. Una scelta «dolorosa e inevitabile» - hanno spiegato a più riprese i progettisti, contro cui si sono scagliati sui social molti cittadini che chiedono di preservare gli undici alberi (in totale sono 14 in tutta la piazza) in procinto di essere tagliati. Anche domenica 26 gennaio un gruppo di una trentina di persone ha organizzato un flash mob per chiedere all’amministrazione di tornare sui suoi passi.

Palafrizzoni ha ribadito le ragioni tecniche della scelta in un lungo comunicato in cui sono state ricostruite tutte le motivazioni. Lunedì in piazza sono previste altre dimostrazioni di dissenso: già la mattina alcuni cittadini si sono trovati e incatenati ai tronchi, ma il taglio degli alberi è in programma nei prossimi giorni.

La prima operazione infatti consiste nell’installazione di pannelli intorno alla piazza per coprire il cantiere. Anzi: primo step, più burocratico che pratico, consiste nell’avvio tecnico del cantiere, che poi inizierà a muovere i suoi primi passi.

