Piazza Pontida, rubato il peluche di Natale

«Aiutateci a trovare Signor Orso» Ignoti hanno rubato uno degli orsi custoditi nelle sfere di vetro dislocate in centro a Bergamo, nello specifico quella di piazza Pontida. L’appello dell’associazione Bergamo InCentro: «Aiutateci a ritrovarlo, è un progetto benefico».

«Come ormai saprete quest’anno la nostra Associazione di Commercianti del Centro ha pensato di nobilitare gli acquisti nei negozi in centro città con un’iniziativa a scopo benefico, ma ancor prima che l’iniziativa incominciasse, qualche “furbetto” ha ben pensato di rubare dalla casa degli Orsi di Piazza Pontida, il Signor Orso! Tutta la zona è video sorvegliata quindi nei prossimi giorni passeremo al vaglio i filmati per scoprire chi è il Cattivo Ladro». Sui Social ecco il messaggio dell’associazione Bergamo InCentro: ignoti, nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 novembre, hanno infatti pensato bene di rubare uno degli orsi custodito nelle «sfere» di vetro dislocate in centro a Bergamo, nello specifico quella di piazza Pontida.

«Ricordiamo che la Casa degli orsi è nata per poter donare un sorriso a bambini meno fortunati di noi - continua il gruppo Bergamo InCentro -: la nostra associazione devolverà un contributo alla Associazione “Amici della Pediatria” Onlus, e il desiderio più di cuore scritto sulle letterine che trovate nei negozi che espongono l’orsacchiotto, verrà realizzato a favore di un bimbo meno fortunato di noi. Inoltre tutti gli Orsi peluche a fine iniziativa verranno donati ai Bambini della pediatria di Bergamo».

«Ci spiace moltissimo che un’iniziativa che ha il solo scopo benefico, e nasce dalla voglia di fare del bene, sia collegata ad una bravata sciocca e maldestra! Chiediamo a i bergamaschi di condividere questo messaggio per scovare chi ha rubato Papà orso!».

