Piazza Vecchia wow, 6 isole di alberi e luci

E in piazza Pontida è tornato papà orso Molto bello e scenografico l’allestimento natalizio in Città Alta realizzato dai maestri del paesaggio. Sabato sera l’inaugurazione e la prima accensione ufficiale.

L’effetto è decisamente «wow», per citare lo slogan di Visit Bergamo. È quanto hanno esclamato cittadini e turisti che venerdì sera hanno assistito alla prima accensione delle luminarie in Piazza Vecchia. Non semplici luci, ma un’installazione ad hoc realizzata dai «Maestri del Paesaggio» insieme all’agenzia di promozione turistica e finanziata con il contributo di 70 commercianti di Città Alta. Sabato 30 novembre è prevista la prima accensione ufficiale.

Mentre in città bassa, dopo le polemiche per la sparizione di papà orso all’interno della sfera di Piazza Pontida, i commercianti hanno pubblicato un post nella serata di venerdì 30 novembre per annunciare che la famiglia è di nuovo al completo.

