Piazzale Oberdan, donna investita da una moto della polizia locale

L’incidente. L’agente era impegnato nel servizio scorte per la partita ed era diretto verso lo stadio con sirene e lampeggianti. La donna, 57 anni, stava attraversando: non è grave.

Incidente sabato 5 novembre alle 16,15 in piazzale Oberdan, affollato di forze dell’ordine per la partita Atalanta-Napoli. Per cause ancora da accertare una donna di 57 anni, che stava attraversando la strada da via Battisti verso via Pitentino, è stata investita da un motociclista della polizia locale che stava effettuando il servizio scorta del bus dei tifosi.

La moto, che precedeva l’autobus con lampeggianti e sirena insieme ad altri mezzi della scorta, ha urtato la donna ed entrambi sono finiti a terra. La 57enne, che è sempre rimasta cosciente, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice giallo e le sue condizioni non sarebbero gravi.