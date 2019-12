«Piccola mia, ti amo immensamente»

La mamma di Veronica: sei il mio angelo Uno struggente messaggio in Facebook della mamma di Veronica Cadei,di Villongo, morta di meningite a soli 19 anni.

«Piccola mia, ora sei il mio angelo come lo sei stata qui - scrive la mamma sui Social -. Ti amo, stai sempre con noi da lassù anche se quando tu avevi bisogno l’altra notte per te non ha guardato giù nessuno». Il messaggio di dolore di mamma Debora Poli: «Piccola mia, ti amo immensamente. l’unica cosa che so è che io ho avuto la fortuna di partorirti, crescerti e amarti e conoscerti come nessuno ora potrà fare, piccola mi».

Alla disperazione della famiglia di Veronica, il cordoglio di tutto il paese di Villongo.

La giovane aveva avvertito un forte stato febbrile nel pomeriggio di lunedì 2 dicembre mentre era in Università alla Cattolica di Brescia, dove frequentava il primo anno di Scienze matematiche fisiche e naturali. Quindi un amico di studi l’aveva accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale bresciano, dove effettuati accertamenti clinici, Veronica è stata trattenuta in osservazione. I sintomi sembravano lievi, la 19enne era presente e cosciente senza bisogno dell’assistenza notturna di un famigliare.

Lei stessa aveva telefonato ai genitori per salutarli prima di addormentarsi. Ma nelle prime ore della notte di martedì 3 dicembre, poco dopo le 3, il quadro clinico si è drammaticamente complicato a seguito di una crisi cardiaca. I genitori sono stati informati degli sviluppi e nonostante il prodigarsi dei medici Veronica è mancata poco dopo le 7 di mattina.

