Piogge e temperature vicine allo zero

Annullata la Valseriana Marathon Ecco tutti gli eventi in programma nel weekend che hanno subito un cambio di programma a causa della perturbazione meteo in arrivo. Annullato il Silent Concert in Piazza Vecchia.

Non è stata una decisione facile, ma visto il persistere di condizioni meteo più invernali che primaverili e l’annunciato arrivo di una nuova perturbazione dalla giornata di venerdì 17 maggio ed estesa fino a domenica 19 maggio, il Comitato organizzatore della Valseriana Marathon ha deciso di rinviare la competizione a fine agosto. Tratti del percorso che sarebbero potuti diventare quasi impraticabili per il fango in caso di prolungate piogge e le basse temperature, hanno convinto gli organizzatori a prendere questa decisione. L’appuntamento dunque è solo posticipato di tre mesi, nel weekend del 24 e 25 agosto.

E la nuova perturbazione prevista da venerdì notte con peggioramenti nel weekend sta mettendo in guardia gli organizzatori di molti eventi cittadini con cambi in corsa del programma. L’organizzazione del Bergamo Festival Fare la Pace 2019 avvisa che è stato annullato il Silent Wi-fi concert di domenica sera in Piazza Vecchia e verrà riprogrammato nelle prossime settimane. Le conferenze programmate per il weekend all’aperto in Città Alta saranno invece trasferite al Centro Congressi. Il concerto «Accordi di Pace» in programma sabato 18 maggio alle ore 20.45 si svolgerà presso la Basilica di S. Maria Maggiore. Il distributore di cultura già presente sul Sentierone, nelle giornate di sabato 18 e domenica 19, raddoppia e raggiungerà viale Papa Giovanni XXIII, n. 106 e sarà posizionato davanti al Centro Congressi.

