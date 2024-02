Piromane incendia sacchi dell’immondizia: i 4 roghi domati dai residenti

Piromane in azione lunedì sera 19 febbraio a Colognola, dove uno sconosciuto ha incendiato quattro gruppi di sacchi dell’immondizia lasciati fuori dalle abitazioni dai residenti in vista della raccolta della spazzatura indifferenziata in programma ieri mattina. Il raid attorno alle 21,30: «Era un uomo sulla sessantina – racconta un residente –, che aveva una borsa bianca sulla spalla e ha appiccato quattro focolai ai sacchi dell’indifferenziata». Sono stati proprio i residenti a dare l’allarme ai vigili del fuoco e a scendere in strada in cinque o sei e, con i secchi d’acqua, a spegnere i roghi.