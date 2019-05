Piscine Italcementi verso il restyling

Un privato in pista per lavori e gestione Dopo Seriate, il gruppo Castiglione interessato anche all’impianto cittadino. L’intervento potrebbe partire la prossima primavera.

I lavori dovrebbero partire la prossima primavera. Il tanto atteso restyling delle Piscine Italcementi è più vicino. A Palafrizzoni è stata protocollata una manifestazione di interesse da parte di un operatore privato che dovrebbe eseguire i lavori e prenderne poi in carico la gestione secondo la normativa che regola i partenariati tra pubblico e privato. In campo Piscine Castiglione, il gruppo mantovano specializzato nella costruzione di piscine interrate che si è già aggiudicato la costruzione e gestione del nuovo impianto natatorio di Seriate.

La conferma arriva dal direttore Italia di Piscine Castiglione, Paolo Calvi, che pur precisando come l’operazione sia ancora in una fase preliminare, anticipa le modalità del progetto: «L’idea è quella di costituire una società insieme ad altre compagini per realizzare i lavori, per poi andare avanti da soli nella gestione una volta completato l’impianto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA