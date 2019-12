Più voli per Barcellona nelle feste

Collegamento fisso dall’estate Vueling rilancia il collegamento Milano Bergamo-Barcellona El Prat in occasione del Natale.

Voli speciali per i giorni 21, 24, 26 e 28 dicembre 2019, 1° e il 6 gennaio 2020.

A partire dalla prossima stagione estiva 2020, Vueling renderà operativo quotidianamente il collegamento Milano Bergamo-Barcellona El Prat con una disponibilità di 75.600 posti.

In questo modo i passeggeri che usufruiranno del servizio avranno la possibilità di utilizzare in modo vantaggioso le molteplici connessioni verso destinazioni iberiche non servite direttamente dallo scalo di partenza. Le destinazioni raggiungibili in connessione con voli Vueling dall’Aeroporto El Prat sono, tra le altre, Algeri, Oviedo-Asturias, Bilbao, Granada, La Coruña, Minorca, Nizza,

