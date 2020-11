Plasma e globuli rossi concentrati

da oggi in volo con l’elisoccorso Da mercoledì 4 novembre in Lombardia l’elisoccorso vola con plasma e globuli rossi concentrati. Per la prima volta in Italia è possibile la somministrazione di plasma direttamente sul luogo dell’incidente: un intervento salvavita nella terapia dello shock emorragico.

Intervenire direttamente sul luogo dell’emergenza e praticare, oltre alla trasfusione di globuli rossi, anche la somministrazione precoce di plasma per contrastare l’evoluzione dello shock emorragico, la principale causa di morte prevenibile nel trauma. È questo il traguardo raggiunto in Lombardia grazie alla collaborazione dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu) e la Struttura Regionale di Coordinamento per le Attività Trasfusionali (Src)con il coinvolgimento dell’Articolazione Aziendale Territoriale (Aat) di Bergamo e il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (Simt) dell’Asst Papa Giovanni XXIII.

Lo shock emorragico ha un notevole impatto sulla società in termini di anni di vita persi. Specie tra i più giovani, la causa più frequente di shock emorragico è il trauma dove rappresenta fino al 50% delle morti potenzialmente prevenibili e, anche nei casi in cui non risulti immediatamente letale, produce conseguenze fisiopatologiche che condizionano l’evoluzione del trauma maggiore e ne rendono più difficile il trattamento in fase ospedaliera.

Dal 4 novembre l’elisoccorso della base di Bergamo vola equipaggiato con 2 unità di globuli rossi concentrati gruppo 0 negativo e 2 unità di plasma fresco scongelato. In questo modo Areu e l’Asst Papa Giovanni XXIII per primi in Italia creano le condizioni per la somministrazione di plasma in fase pre ospedaliera, un intervento capace di mitigare gli effetti del trauma, contrastare il sanguinamento incontrollato, e migliorare la sopravvivenza dei pazienti emorragici politraumatizzati secondo i dati dei trials clinici pubblicati.

La legislazione in vigore sull’utilizzo del sangue, molto ferrea e con procedure complesse per garantire standard di sicurezza elevati, e la necessità di conservarlo a una temperatura corretta e costante, avevano impedito finora di poter utilizzare unità di emocomponenti (globuli rossi concentrati e plasma) nel soccorso pre ospedaliero. Il progetto dell’Aat 118 Bergamo e del Simt dell’ASST Papa Giovanni XXIII ha individuato una soluzione a tali limiti grazie all’utilizzo di un contenitore isotermico, già in uso in ambito militare, in grado di garantire la conservazione di plasma e globuli rossi a temperatura corretta e costante anche in condizioni ambientali estreme. Le unità di plasma e globuli rossi concentrati, inoltre, sono costantemente tracciate e controllate, secondo un percorso validato ai sensi della normativa nazionale. Inoltre l’Aat 118 Bergamo e il Simt dell’ASST Papa Giovanni XXIII introducono, primi in Italia, anche la possibilità di riscaldare attivamente gli emocomponenti durante la trasfusione sul luogo dell’incidente, allineando la qualità della cura pre ospedaliera dello shock emorragico ai più moderni standard internazionali.

«Dopo la prova generale del 20 ottobre siamo molto soddisfatti di poter dare il via al progetto nato in seno a una forte collaborazione con Areu e Src. L’emergenza Covid non ci ha fermato e da ora in avanti i concentrati di globuli rossi e il plasma potranno essere trasportati in elicottero ed essere erogati su strada, in fase pre-ospedaliera. Sono grata a tutte le persone coinvolte nel progetto che ci permette di effettuare il trasporto del plasma per il primo soccorso in loco. Ciò migliora, secondo i dati pubblicati, la sopravvivenza in modo significativo nei soggetti politraumatizzati» sottolinea il direttore generale di ASST Papa Giovanni XXIII Maria Beatrice Stasi.

«Il progetto BOB (acronimo di Blood On Board, in italiano sangue a bordo) coinvolge, per il momento, l’elisoccorso di Bergamo come centro sperimentale. È obiettivo di Areu, previa verifica dei risultati ottenuti e alla luce dei dati della letteratura scientifica e dell’esperienza dei servizi di elisoccorso dei Paesi nei quali la procedura è già stata adottata, estendere il progetto a tutta la Regione Lombardia. Per questo scopo, nel prossimo futuro, saranno equipaggiati anche gli altri 4 elicotteri sanitari di soccorso della flotta Areu» evidenzia il direttore generale di Areu Alberto Zoli.

