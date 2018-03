I dati dei collegi orobici: ecco i nomi

Ecco i numeri definitivi per Bergamo città Il dato locale delle elezioni politiche a Bergamo rispecchia quello nazionale, con la Lega che vola al 36% mentre crolla il Pd.

Si sa, la Bergamasca è roccaforte leghista e non è la prima volta che i dati del Carroccio sono così alti. La Lega nella Bergamasca ha già raggiunto il 36%, il 15% è il dato attuale per il Movimento 5 Stelle, ko del Pd fermo sotto il 20%.

Secondo i primi dati, nel collegio del Senato e solo nelle sezioni cittadine, il centrosinistra raggiunge il 35,57%, mentre il centrodestra è al 40,67%. Bassi i Cinque Stelle sotto il 18%. Co una vittoria per una bergamasca, e un ritorno: Alessandra Gallone è nuovamente senatrice. L’ex esponente di An, poi nel Pdl e in Forza Italia vince sostenuta dal centrodestra unito nel collegio uninominale di Bergamo. Alessandra Gallone e il centrodestra si assestano al 54,45%, contro il 24,08% di Livia Marcassoli per il centrosinistra , con il Pd al 20,85%, il 16,24% di Attilio Pizzigoni per il Movimento 5 Stelle e l’1,99% di Emilia Magni, candidata per Liberi e Uguali.

Da segnalare i risultati dei bergamaschi del Pd che scontano i risultati bassi del partito: Sanga non dovrebbe farcela, conteggi per Elena Carnevali, sconfitta nell’uninominale in città da Stefano Benigni (Forza Italia). Stessa situazione per Antonio Misiani, candidato nel proporzionale per il Senato in seconda posizione: non c’è ancora certezza sul ritorno a Roma. A Treviglio, invece, trionfo del centrodestra e di Simona Pergreffi per il Senato.

Il dato definitivo di Bergamo città (103 sezioni) per il Senato: Alessandra Gallone (40.80%), Livia Marcassoli (35.64%), Attlio Pizzigoni (16.14). Per la Camera ecco il dato definitivo: Stefano Benigni (40.15%), Elena Carnevali (36.51%), Guia Termini (15.83).



Nel collegio di Bergamo al Senato, è Alessandra Gallone a raggiungere Roma con oltre il 52%. Livia Marcassoli (centrosinistra) è oltre il 25%, Pizzigoni (Movimento 5 Stelle) oltre il 16%.

Alla Camera, Stefano Benigni (centrodestra) si assesta oltre il 45%, Carnovali oltre il 29% e Guia Termini (5 Stelle) oltre il 17%.

Nel collegio di Treviglio al Senato, c’è Simona Pergreffi (centrodestra) oltre il 56%, a seguire Giuseppe Guerini (centrosinistra) oltre il 19% e Maurina Raimondi (5 Stelle) oltre il 18%.

Alla Camera c’è Cristian Invernizzi oltre il 55%, Gabriele Riva (centrosinistra) oltre il 19% e Vita Maria Macchitella (5 Stelle) oltre il 19%.

Ad Albino per la Camera Daniele Belotti si assesta oltre il 57%, seguito da Marco Milesi (centrosinistra) oltre il 22% e Fabiola Bologna (5 Stelle) al 15%, mentre nel collegio di Romano c’è Alessandro Sorte quasi al 57%, con Ludovica Paloschi (centrosinistra) quasi al 20% e Andrea Dellavedova (5 Stelle) oltre il 17%.

