Polizia locale, controlli potenziati

Sanzioni per 35 persone e tre locali Intensificati i controlli in concomitanza con il primo fine settimana di zona gialla per la città di Bergamo. Tante segnalazioni anche dai cittadini tramite l’app «1Safe».

Polizia Locale particolarmente impegnata nel fine settimana per l’intensificazione dei controlli in concomitanza con il primo fine settimana di zona gialla per la città di Bergamo: non solo i servizi già previsti dal tavolo per la sicurezza coordinato dalla Prefettura di Bergamo, ma anche tante segnalazioni pervenute al Comando da altrettanti cittadini, molte attraverso la app «1Safe».

Particolare attenzione per i luoghi pubblici o aperti al pubblico maggiormente interessati da assembramenti, ovvero le vie del centro cittadino, i parchi e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Come noto, nel pomeriggio di sabato gli agenti del Comando di via Coghetti si sono trovati a istituire il senso unico pedonale lungo via Colleoni in Città Alta e in XX Settembre nel centro di Bergamo , nel tentativo di snellire il flusso di persone in transito nelle due vie.

Dalla serata di venerdì a domenica la Polizia locale ha eseguito anche 379 verifiche in seguito a segnalazioni, con 35 sanzioni per il mancato rispetto delle distanze minime interpersonali o per mancato uso dei dispositivi di protezione individuale. Sono stati eseguiti, inoltre, 60 sopralluoghi in altrettanti esercizi commerciali, con 3 sanzioni a carico di gestori di esercizi pubblici (in via delle Industrie, in Contrada Tre Passi e via San Tomaso) per violazioni delle disposizioni anti covid19 e per mancato rispetto dell’orario di chiusura alla clientela (ovvero servivano ancora da bere ben oltre le ore 18).

