Porta Nuova: incidente tra bus e due auto Tre feriti, nessuno è in gravi condizioni

Tre feriti, nessuno è in gravi condizioni Incidente in largo Porta Nuova poco dopo le 13,30 di sabato 16 maggio: coinvolti un pullman dell’Atb e due auto. Tre i feriti, nessuno in gravi condizioni.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia locale. Quel che si sa è che la Bmw X3 guidata da un ottantenne residente a Bergamo proveniva dai propilei, la Volkswagen Touran con al volante un cinquantenne arrivava dalla direzione opposta mentre il pullman della linea 8 dell’Atb, un 35enne il guidatore, stava svoltando a destra per viale Papa Giovanni XXIII.

Lo scontro proprio al centro dell’incrocio di largo Porta Nuova. Il pullman - che non aveva passeggeri - per tentare di evitare l’incidente ha stretto la traiettoria di marcia sulla sua destra colpendo il semaforo. Sul posto tre ambulanze del 118 che hanno trasportato i tre conducenti in ospedale, due alle Cliniche Gavazzeni e uno al Papa Giovanni XXIII. Nessuno di loro, comunque, ha avuto serie conseguenze.

