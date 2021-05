Porta S. Agostino, auto abbatte tre piloni e un cartello stradale poi fugge: al vaglio le telecamere Presumibilmente è successo intorno alle 2 della notte tra sabato 1° e domenica 2 maggio, l’automobilista coinvolto non si è fermato.

Un bel botto tanto da abbattere e buttare a qualche metro di distanza tre piloni parapedoni e un cartello della segnaletica stradale, ma fortunatamente non grave per l’automobilista che lo ha provocato visto che non si è fermato e non ha chiamato i soccorsi, anzi è fuggito nella notte senza lasciare traccia se non qualche coccio di carrozzeria nero.

Il materiale è stato rimosso in mattinata e i manufatti saranno ripristinati nella giornata di lunedì, nel frattempo la Polizia Locale sta visionando le immagini delle telecamere per risalire all’auto e all’autore del danno.

I piloni divelti nei pressi della porta di Sant’Agostino

