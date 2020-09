PosteMobile down, rete a singhiozzo

L’azienda: «Ripristinata l’operatività» Dopo i disagi registrati nella giornata del 28 settembre, PosteMobile annuncia che i problemi sono stati risolti. Alcuni utenti segnalano ancora disservizi.

«Sono stati risolti i problemi di rete ed è stata ripristinata la piena operatività. Ci scusiamo per il disservizio». Così PosteMobile, la compagnia telefonica di Poste Italiane, martedì 29 settembre ha annunciato sui propri canali ufficiali che i disagi registrati nella giornata del 28 sono stati risolti. Nei commenti apparsi sulla pagina Facebook di PosteMobile alcuni utenti hanno segnalato anche nella mattinata di oggi qualche problema: «Non riesco a ricevere chiamate», si legge in un post; «I dati internet non sono disponibili», scrive un altro utente. «Confermiamo che i servizi PosteMobile sono stati ripristinati – ha scritto l’azienda rispondendo al commento di un utente –. In alcuni casi può essere necessario spegnere e riavviare il dispositivo per il pieno ripristino dell’operatività».

Lunedì in diverse zone d’Italia, provincia di Bergamo compresa, erano stati segnalati malfunzionamenti sia ai servizi internet sia ai servizi voce. Non si conosce, per ora, la causa del guasto. Sul sito Downdetector.it , che raccoglie in tempo reale le segnalazioni di disservizi in rete, si era registrata un’impennata di segnalazioni, come si vede nel grafico qui sotto. Segnalazioni sono arrivate anche oggi, a partire dalle 7.

Il grafico delle segnalazioni

(Foto by Downdetector.it)

