Precipita per 30 metri dalla Grigna

Muore giovane alpinista bergamasco L’allarme alle 8,40 di lunedì 6 gennaio sul Pizzo della Pieve. La vittima aveva trent’anni ed era di Strozza.

Non ce l’ha fatta l’alpinista, un trentenne bergamasco di Strozza, che lunedì 6 gennaio attorno alle 8,40 è precipitato per una trentina di metri in Grigna, sul Pizzo della Pieve, all’attacco della via Inglesi, a 1.300 metri di altezza. Il corpo è stato recuperato dal personale dell’elisoccorso dell’ospedale «Sant’Anna» di Como, allertato dal servizio di emergenza e urgenza sanitaria regionale, e trasportato all’ospedale di Lecco su disposizione del magistrato di turno.

