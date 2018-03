Preferenze: podio per Malanchini

Ci sono anche Franco e Scandella Per la Lega almeno tre consiglieri regionali. Il sindaco di Spirano guida la classifica dei consensi tra i bergamaschi al Pirellone. Ecco chi governerà con Fontana.

Nove seggi per la circoscrizione di Bergamo: questi i posti nel prossimo Consiglio regionale della Lombardia per la compagine bergamasca. Mentre si ultimano i conteggi delle preferenze la certezza è il trionfo della Lega che, dall’alto del suo 36.69% a livello provinciale certamente porterà a Milano almeno tre consiglieri. Forza Italia otterrà probabilmente un consigliere mentre per il Pd dovrebbero essere due. Almeno un seggio dovrebbe spettare ai 5 Stelle. Infine potrebbe esserci anche un consigliere della Lista Gori. Per il momento i più votati sono il sindaco di Spirano, Giovanni Malanchini, in quota Lega, Paolo Franco per Forza Italia e Jacopo Scandella per il Partito democratico.

Giovanni Malanchini con Attilio Fontana

Paolo Franco

Jacopo Scandella

