Prefetto e Questore positivi

ma proseguono le loro attività Il prefetto Elisabetta Margiacchi, il Questore Maurizio Auriemma sono risultati postivi al coronavirus, ma stanno bene e stanno continuando a lavorare in quarantena. Il comandante provinciale dei carabinieri Paolo Storoni, invece, non è positivo ma è in quarantena in quanto ha avuto contatti con loro. Per il regolamento militare ha dovuto lasciare temporaneamente le funzioni di comando.

Dopo la notizia di positività del prefetto di Bregamo Elisabetta Margiacchi che ha annunciato di avere contratto una forma molto blanda del virus e di essere comunque al lavoro sebbene “confinata” nel proprio alloggio, è risultato positivo anche il Questore di Bergamo Maurizio Auriemma.

Prefetto, Questore si sono ritirati in isolamento nei propri alloggi, da dove continuano comunque a monitorare e coordinare le attività relative della delicata situazione che sta vivendo la nostra provincia a causa delle diffusione del coronavirus.

Non positivo ma in quarantena perchè ha avuto contatti con loro e il comandante provinciale dei carabinieri Paolo Storoni che tuttavia ha dovuto lasciare le funzioni di comando al suo vice come dispone un regolamento interno dell’Arma.

