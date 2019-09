Preso con il tronchese ancora in mano

Arrestato ladro di biciclette recidivo La Polizia locale di Bergamo, chiamata da un residente in via Pelandi, ha colto il ladro, un 37enne bergamasco, in flagrante.

Stava tranciando il lucchetto per rubare una bicicletta quando la Polizia Locale lo ha sorpreso e lo ha arrestato: è successo lunedì 30 settembre in via Pelandi, intorno alle 11.10. Gli agenti della Polizia locale erano stati avvisati dalla chiamata di un residente, che ha contattato la Centrale di via Coghetti: dal suo balcone stava vedendo un uomo che si avvicinava con fare sospetto a una bicicletta legata con una catena alla recinzione del suo condominio.

Si trattava di un 37enne italiano e residente in provincia di Bergamo: quando gli agenti sono arrivati sul posto l’uomo ha gettato immediatamente la catena appena tranciata sotto un auto in sosta. Gli agenti lo hanno arrestato per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi da scasso: con sé aveva infatti una pinza tronchese. Dagli accertamenti eseguiti al Comando, l’uomo risultava già presente negli archivi per un altro arresto (furto in un negozio in centro città): da un’ulteriore verifica il 37enne è risultato con numerosi precedenti specifici riferiti a reati contro il patrimonio. Il proprietario del veicolo ha formalizzato la denuncia, così il 37enne sarà giudicato per direttissima martedì.

