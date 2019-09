«Prigioniero» da tre giorni in un invaso

Anche i Vigili del fuoco per salvare il cigno Da domenica l’animale è bloccato in un piccolo invaso e non riesce più ad uscire, è in pericolo di vita.

Il sindaco di Sarnico, Giorgio Bertazzoli, sta seguendo in prima persona la vicenda e aggiorna la situazione in tempo reale via social. Si tratta di un cigno che da domenica è intrappolato in un piccolo invaso a Sarnico, non si fa avvicinare, ma allo stesso tempo non riesce a prendere il volo per liberarsi.

«In merito al cigno bloccato da domenica nell’invaso della nostra diga di Fosio, -scrive Bertazzoli- siamo qui con la Protezione Civile, la Polizia Locale ed il medico veterinario dell’Ats. Ho contattato i Vigili del Fuoco che stanno arrivando da Bergamo, avendo certificato il dottore dell’Ats il pericolo di vita del cigno. Faremo il possibile per salvarlo».

