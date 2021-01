Prima gialli e poi weekend arancione

Ecco le ipotesi dopo il 6 gennaio Zona gialla dopo il 6 gennaio e poi zona arancione subito nel weekend. Si fanno strada nuove ipotesi per l’Italia dopo il vertice che si è avuto tra il premier Conte e i capidelegazione di maggioranza, il ministro Boccia e i membri del Cts.

Se il 7 e l’8 gennaio si tornerà gialli, nel weekend del 9 e 10 gennaio in tutta Italia saranno in vigore le misure previste per la zona arancione: tra queste, le chiusure di bar e ristoranti anche a pranzo, con aperture solo per la vendita da asporto. Sono queste alcune delle ipotesi emerse nel vertice tra il premier Giuseppe Conte, i capidelegazione di maggioranza, il ministro Francesco Boccia e membri del Cts.



Dal 7 gennaio e fino al 15, data di scadenza dell’ultimo Dpcm, viene consentito lo spostamento tra le regioni solo per ragioni di necessità. Dall’11 al 15 gennaio, poi, scatteranno le restrizioni previste a seconda delle fasce di colore che saranno attribuite dopo il monitoraggio dell’8 gennaio.



Saranno, a quanto emerge da Ansa, anche cambiati i parametri di valutazione per le Regioni: con l’Rt a 1 scatterà la zona arancione (invece dell’attuale 1,25) , con 1,25 si andrà in zona rossa (invece dell’attuale 1,50).

© RIPRODUZIONE RISERVATA