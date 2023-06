Principio di incendio su un pullman: al casello di Bergamo soccorsi 50 passeggeri

Il quadro del cruscotto ha segnalato un problema elettrico e dal cofano è iniziato a fuoriuscire del fumo. Anche il volante si è indurito e subito l’autista ha capito che era necessario accostare. Problemi a un Flixbus che stava viaggiando in autostrada, proveniente da Brescia e diretto a Torino con a bordo 50 persone: l’allarme è stato lanciato al casello di uscita dell’autostrada di Bergamo.

Il problema al bus si è verificato intorno alle 11,20 di martedì 13 giugno: l’autista ha subito preso l’uscita dell’autostrada per Bergamo e ha accostato poco prima dell’uscita del casello. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Bergamo.

A causa di un problema elettrico si era infatti prodotto del fumo denso che ha invaso l’interno del mezzo con a bordo le persone. Nessun ferito grave, i passeggeri hanno rotto anche dei finestrini con i martelletti in dotazione per la sicurezza, per uscire dal mezzo più velocemente: alcuni dei turisti sul bus erano infatti agitati e si sono verificati attimi di tensione causati dal fumo che ha preoccupato i passeggeri.