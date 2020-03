Problemi per l’ospedale da campo

Mancano i medici, senza non aprirà L’ospedale da campo, che doveva essere avviato già nella giornata di giovedì 19 marzo, è a rischio fino che non si troveranno i medici che potranno lavorarci.

Al momento non potrà essere avviato il servizio fino che non sarà individuato il personale che potrà operare nella struttura che la Protezione Civile con gli Alpini potrà attivare a Bergamo. Questo è emerso nella giornata di mercoledì 18 marzo dopo il sopralluogo avvenuto nella mattinata.

Il problema al momento sono infatti i medici: quelli individuati, giunti dalla Cina per dare supporto sul territorio orobico, sono infatti già impegnati su un altro fronte ospedaliero e ora si auspica, il prima possibile, in un intervento dalla Regione o dall’Esercito. Solo l’individuazione di nuovo personale permetterebbe l’avvio della struttura che sarà in grado di aiutare e sostenere il lavoro delle strutture sanitarie bergamasche in emergenza e carenza di posti letto.

