Professori e studenti tra musica e parole

Gli auguri di Pasqua del liceo Falcone Il liceo Falcone di Bergamo ha pubblicato online sul suo sito e ci ha inoltrato gli auguri per questa Pasqua così speciale.

Un augurio musicale con orchestra e coro: si tratta del gruppo strumentale e del coro scolastico, con la partecipazione di studenti e professori. Un bellissimo modo per augurare e condividere gli auguri tra gli studenti e le famiglie.

«In questa situazione drammatica, che stiamo vivendo, la scuola ha pensato di trasmettere un’emozione attraverso la musica: abbiamo creato un video in cui interpretiamo un brano in francese» spiegano dal liceo, un modo di donare coraggio e speranza in questi giorni così importanti.

