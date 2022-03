Profughi dall’Ucraina, il piano di Ats: tamponi, vaccini e Covid hotel

L’Agenzia di tutela della salute di Bergamo è entrata nella fase operativa per l’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina. « L’assistenza sanitaria ha la priorità assoluta per la messa in sicurezza dei profughi rispetto al Covid-19 e, di conseguenza, per tutelare la cittadinanza bergamasca, anche in considerazione del fatto che l’Ucraina ha una copertura vaccinale contro il coronavirus piuttosto bassa, attorno al 30/35% », esordisce Massimo Giupponi, direttore generale di Ats Bergamo.

Al momento è in corso di verifica la disponibilità dei Covid hotel per gli eventuali positivi (e i contatti): la Muratella è la struttura con la quale Ats è in fase più avanzata per la definizione dei posti disponibili . Un altro passaggio cruciale sarà l’individuazione dei punti tampone, in raccordo con le Asst.