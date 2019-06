Atterra connazionale con un calcio-Video

Aiuta la Polizia, loro gli regalano le scarpe È successo in via Quarenghi a Bergamo. Un nigeriano ha fatto arrestare un suo connazionale. Guarda il video del calcio con cui lo stende.

Ha aiutato i poliziotti minacciati da un nigeriano che, dopo aver sferrato una bottigliata in testa a una donna, brandiva minaccioso un coltello. Senza pensarci due volte, gli ha sferrato un calcio, stendendolo e consentendo agli agenti della questura di ammanettarlo. Nella concitazione ha perso le scarpe. Così, mentre il suo connazionale è finito in cella, anche lui – Ada Osasere Godwin, 31 anni, regolare ma senza occupazione – è stato portato in questura, ma solo perchè gli uomini della Squadra volante volevano sdebitarsi: gli hanno regalato un paio di scarpe nuove di zecca.

Guarda il video dell’atterramento ripreso da una telecamera della zona.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA