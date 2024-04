Psicofarmaci nella tisana per derubare l’assistita, arrestata badante

Faceva bere di nascosto benzodiazepine in una tisana alla donna che assisteva per derubarla di gioielli e contanti quando poi si sentiva male: per questo una badante di 31 anni, italiana, è stata tratta in arresto dai carabinieri della stazione di Bergamo Principale con le accuse di rapina aggravata e lesioni personali. Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata a fine gennaio dalla stessa vittima, che aveva scoperto i furti in casa, avvenuti a seguito di due suoi malori, cui aveva fatto seguito un ricovero in ospedale.