Quarantene Covid, i dati Ats aggiornati: in isolamento obbligatorio 2.991 persone I dati aggiornati al 28 aprile alle ore 17. Le persone in isolamento fiduciario (contatti di persone positive) sono invece 5.269.

Sono 2.991 in provincia di Bergamo i cittadini in isolamento obbligatorio perché risultati positivi al Covid. Sono invece 5.296 le persone in isolamento fiduciario perché contatti di persone positive. È quanto si legge nel report dell’Ats di Bergamo, aggiornato alle ore 17 del 28 aprile e diffuso giovedì 29 aprile. In totale, le persone isolate nella Bergamasca sono 8.287: la settimana scorsa erano 7.006.

Continuano a salire dunque i numeri delle persone in isolamento in Bergamasca. Ecco il confronto con i dati del 21 aprile: erano 3.067 in provincia di Bergamo i cittadini in isolamento obbligatorio perché risultati positivi al Covid, 3.939 le persone in isolamento fiduciario perché contatti di persone positive.

Qui i dati di Ats Bergamo nel dettaglio:

Soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio (positivi) 2.991

Soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento fiduciario (contatti) 5.269

aggiornato alle ore 17.00 del 28 aprile 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA