Quarantene Covid, i dati Ats aggiornati: in isolamento obbligatorio 3.067 persone I dati aggiornati al 21 aprile alle ore 17. Le persone in isolamento fiduciario (contatti di persone positive) sono invece 3.939.

Sono 3.067 in provincia di Bergamo i cittadini in isolamento obbligatorio perché risultati positivi al Covid. Sono invece 3.939 le persone in isolamento fiduciario perché contatti di persone positive. È quanto si legge nel report dell’Ats di Bergamo, aggiornato alle ore 17 del 21 aprile e diffuso giovedì 22 aprile. In totale, le persone isolate nella Bergamasca sono 7.006.

Tornano dunque a salire i dati rispetto alla scorsa settimana. Nel report del 14 aprile infatti erano 3.630 in provincia di Bergamo i cittadini in isolamento obbligatorio perché risultati positivi al Covid, 2.219 le persone in isolamento fiduciario perché contatti di persone positive. In totale, le persone isolate nella Bergamasca la settimana scorsa erano dunque 5.849.

Ecco i dati nel dettaglio:

- soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio (positivi) 3.067

- soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento fiduciario (contatti) 3.939

aggiornato alle ore 17 del 21 aprile 2021. Fonte Ats Bergamo.

