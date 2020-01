Quattro anni, con il bob contro un albero

È morto il bimbo ricoverato a Bergamo L'incidente in provincia di Sondrio il 4 gennaio. Il piccolo è deceduto il giorno dell’Epifania.

Non ce l’ha fatta il bimbo di quattro anni che il 4 gennaio scorso era finito con il bob contro un albero mentre si trovava con la famiglia in Val Viola, Valdidentro, in provincia di Sondrio. Il piccolo, che abitava nella zona, è morto lunedì 6 gennaio nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo, dove era stato ricoverato. Nell’incidente, accaduto nelle vicinanze della baita di famiglia, aveva riportato ferite che, purtroppo, non gli hanno lasciato scampo.

