«Quei cedri a rischio taglio Il Comune intervenga»

«Quei cedri a rischio taglio

Il Comitato «Bergamo bene comune» denuncia «il prossimo taglio di alcuni cedri di grandi dimensioni, superiori ai venti metri di altezza, in via Vivaldi, Borgo Palazzo. Chiediamo attenzione sulla gestione del verde, anche privato. C’è un regolamento comunale, in particolare per l’abbattimento di alberi di pregio, che non può avvenire senza apposite e motivate autorizzazioni». «Questa settimana sono in programma incontri su questo progetto, una variante urbanistica in fase di approvazione – ribatte Palafrizzoni –. L’operatore ha fatto richiesta di abbattimento perché teme la stabilità degli alberi dopo le demolizioni degli edifici, ma un approfondimento è in corso. La variante, migliorativa rispetto al progetto previsto, prevede la creazione di un parco pubblico di alcune migliaia di metri quadri».

