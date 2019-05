«Quest’anno niente festa della Dea»

L’annuncio della Curva Nord In un comunicato gli ultras danno notizia del forfait. Ecco le motivazioni.

Con una lettera indirizzata a tutti i tifosi, la Curva Nord ha annunciato martedì 28 maggio che quest’anno la Festa della Dea non si svolgerà. Il motivo è legato alla posizione del leader dei tifosi, Claudio Galimberti, il Bocia: «Vogliamo che Claudio, che innegabilmente rappresenta la componente più importante della Festa» si legge nel comunicato, «possa riviverla da uomo libero e non da uomo che si mette umilmente al servizio degli altri, mascherando ad esclusivo vantaggio di tutti, la sua sofferenza ed il suo disagio».

I tifosi precisano: «Sia chiaro per tutti, non è una scelta di Claudio, perché se fosse stato per lui probabilmente avrebbe per l’ennesima volta messo sé stesso in secondo piano pur di far felici tutti.Questa volta è una scelta nostra, del suo gruppo, dei suoi amici: questa volta pensiamo prima a lui ed al suo stato d’animo, e solo dopo penseremo a tutti noi ed al nostro egoismo festaiolo».

