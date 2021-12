Questura, cambio al vertice: Auriemma a Firenze, a Bergamo arriva Stanislao Schimera Nuovo incarico per il questore di Bergamo Maurizio Auriemma che era arrivato a Bergamo nel marzo del 2019: andrà a Firenze. Nella nostra città da gennaio arriva Stanislao Schimera, già questore di Brindisi, Taranto e Bari e direttore della IX Zona Polizia di Frontiera «Puglia Abruzzo Molise».

«Saluterò i miei collaboratori e tutto lo staff il 7 gennaio: sono stati anni importanti quelli di Bergamo e questi ultimi tempi molto intensi e delicati. Un grazie va a tutta la squadra». Il questore Maurizio Auriemma lascia Bergamo per un nuovo incarico a Firenze dove dovrebbe trasferirsi intorno al 10 gennaio. Nella nostra città, dalle questure di Brindisi, Taranto, Bari e Matera e dall’incarico di direttore della IX Zona Polizia di frontiera di «Puglia Abruzzo Molise», arriva Stanislao Schimera, originario di Brindisi, come annunciato da antennasud.com.

Dirigente Superiore della Polizia di Stato, il 61enne Stanislao Schimera, sposato con figli, è laureato in Giurisprudenza. Vincitore nel 1985 del concorso per vicecommissario della Polizia di Stato, ha avuto come prima assegnazione il III Reparto Mobile di Milano. Numerosi gli incarichi ricoperti che lo hanno portato in varie città d’Italia.

Digos, Squadra Mobile, Nucleo prevenzione crimine, alcune delle attività che lo hanno visto in prima linea, impegnato nelle lotta al crimine organizzato, in particolare la Sacra Corona Unita. Infatti, nel 1995 ha avuto la promozione per merito straordinario alla qualifica di vicequestore aggiunto, con decreto del ministro dell’Interno Giorgio Napolitano, su segnalazione del Capo della Polizia Ferdinando Masone: aveva arrestato, dopo una violenta colluttazione, un pericoloso criminale che aveva esploso, a scopo di rapina, alcuni colpi di pistola all’indirizzo del funzionario e della moglie, al settimo mese di gravidanza.

Tra gli ultimi incarichi, nel 2013, è stato direttore del compartimento della Polizia Ferroviaria per la regione Calabria, per poi ricoprire dal 1 febbraio 2014 le funzioni di Questore della città di Matera, dal 7 settembre 2015 al 1 maggio 2019 quelle di Questore della città di Taranto, dal 4 giugno 2019 al 2021 di direttore della IX Zona Polizia di frontiera di «Puglia Abruzzo Molise». Ora la nuova tappa è Bergamo dove sostituisce Maurizio Auriemma, nuovo questore di Firenze.

Maurizio Auriemma

Auriemma è arrivato nella nostra città nel 2019. Classe 1959, torna a Firenze dove è nato (ma è campano d’origine). Dopo aver guidato la questura di Agrigento, si era insediato a Bergamo nel marzo del 2019. «La mia conoscenza di Bergamo deriva dal fatto che, quando lavoravo al Reparto Mobile di Milano, mandavo i miei uomini ai servizi di ordine pubblico e alle partite dell’Atalanta. E anche perché, quando ero a Trento, percorrevo l’autostrada A4 – aveva detto Auriemma a L’Eco di Bergamo in occasione della sua nomina –. Non conosco quindi la città, di cui mi hanno parlato molto bene tanti agrigentini, arrivo in punta di piedi e con tanto rispetto. Spero di poter dare un contributo alla città e alla provincia, una delle più popolose della Lombardia». Un impegno molto importante quello vissuto in questi anni dalla Questura di Bergamo e la voce di un suo trasferimento a Firenze era già trapelato nei giorni scorsi: «Siamo uomini pronti a rispondere a esigenze che non dipendono da scelte nostre ma dalla disponibilità data alla nostra amministrazione ormai più di 36 anni fa, quando ho giurato fedeltà alla legge e alla Costituzione italiana» aveva detto Auriemma durante la conferenza stampa del 28 dicembre scorso.



Nei prossimi giorni il suo saluto alla città e ai suoi collaboratori con cui, ha spiegato il questore, «ha lavorato con grande impegno: a loro va il mio grazie per la collaborazione di questi anni così delicati, vissuti insieme» .

