Questura, cambio al vertice

Fabiano lascia dopo 4 anni Nuovo incarico alla Polfer di Milano. Probabile successore: Maurizio Auriemma da Agrigento.

Questura, cambio ai vertici: non c’è ancora l’ufficialità, ma è imminente il trasferimento da Bergamo dell’attuale questore Girolamo Fabiano, 62 anni, pugliese d’origine, arrivato in via Noli nell’aprile del 2015 dopo essere stato per un anno e mezzo a capo della polizia a Sondrio.

Per Fabiano, infatti, che è alla soglia della pensione, sarebbe stato deciso un nuovo incarico: fonti molti attendibili indicano quello ai vertici del Compartimento della Polizia ferroviaria di Milano. In pole position per sostituirlo ci sarebbe Maurizio Auriemma, classe 1959, attuale questore di Agrigento (dove si è insediato nel 2017), nato a Firenze ma campano d’origine, laureato a Napoli in Giurisprudenza.

