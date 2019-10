Raffica di furti in tre aziende di Bolgare

Visti dalle telecamere, arrestati due ladri Nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 ottobre, il proprietario di una delle aziende prese di mira ha lanciato l’allarme mentre la banda era in piena azione. Le forze dell’ordine hanno arrestato due dei sei ladri.

Un’azione organizzata nei minimi dettagli, quella messa in atto da una banda di ladri la notte tra lunedì 21 e martedì 22 ottobre nella zona industriale di Bolgare adiacente all’A4. In sei malviventi si sono introdotti in almeno tre aziende facendo razzia di vario materiale. Sulle auto con le quali sarebbero poi fuggiti, risultate rubate, i militari hanno trovato anche della droga. Il loro piano è stato rovinato dall’allarme lanciato al 112 da Matteo Aceti, il proprietario di una delle aziende prese di mira, che grazie alle telecamere posizionate all’esterno dell’edificio, ha notato i malviventi aggirarsi nel cortile dell’azienda di via Dossi.

Sul posto sono subito giunti i carabinieri, ma anche le pattuglie della Polizia Stradale che hanno accerchiato la zona: gli agenti provenendo dalla A4 e i militari dall’interno della zona industriale. Su una piazzola di sosta dell’autostrada, adiacente alle ditte prese di mira, gli agenti hanno notato due auto parcheggiate e sei persone che si sono date precipitosamente alla fuga scavalcando la rete e dirigendosi verso l’area industriale di Bolgare. Ne è scaturito un inseguimento che è terminato con il fermo di uno dei malviventi da parte della Polizia e di un altro da parte dei carabinieri che nel frattempo erano giunti sul posto dall’interno.

Si tratta di due moldavi di 40 e 46 anni che dopo la perquisizione venivano trovati in possesso di un grosso cacciavite, un passaporto intestato a un altro connazionale e le chiavi di un’auto risultata poi rubata.

Dal successivo controllo dei veicoli fermi in autostrada è emerso che entrambi erano stati rubati. All’interno è stata trovata un bicicletta elettrica, due sacchetti di droga e 16 Pc appena rubati ad un’azienda di Monza.

Considerato anche il fatto che siano stati colti in flagrante e visti i loro precedenti per altri reati, i due uomini fermati sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato.

Sul posto sono anche quattro pattuglie di guardie giurate della Sorveglianza Italiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA