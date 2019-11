Ragazzi sempre più navigatori in Rete

Connessi in media per 160 minuti al giorno Una ricerca condotta da Imparadigitale con le Università di Padova e Bocconi di Milano: l’85% dei bambini ha un cellulare personale a partire dalla prima elementare.

Il richiamo alla responsabilità ha caratterizzato la quarta edizione degli Stati Generali della Scuola digitale, organizzati venerdì 29 novembre da Imparadigitale, Comune e Ufficio scolastico nell’auditorium del Seminario. Un confronto intenso tra intelligenza artificiale, politica della scuola, neuroscienze e psicologia che ha spostato l’accento dalle competenze tecniche al senso umano delle relazioni educative. Da una ricerca condotta da Imparadigitale insieme alle università di Padova e Bocconi di Milano è emerso che ha la famiglia media vive normalmente immersa nella Rete, i ragazzi per circa 160 minuti al giorno. Il 54% dei genitori (con punte dal 60 all’80% per i genitori di bambini piccoli) utilizza il tablet o lo smartphone come «babysitter». L’85% dei bambini ha un cellulare personale a partire dalla prima elementare.

