Record di piogge: mai così dal 1991. Ora arriva il caldo, ma attenzione ai temporali

Giovedì 20 giugno è il solstizio d’estate, e ora il meteo va davvero in quella direzione. Dopo una lunga e intensa stagione di piogge, senza precedenti in anni recenti, il caldo fa breccia anche a Bergamo: non sarà intenso come nel Centro-Sud, dove l’anticiclone africano Minosse porterà a picchi oltre i 40 gradi, ma la «fiammata» attesa in questi giorni in Bergamasca spingerà il termometro comunque oltre i 30 gradi. Ma, attenzione, le piogge restano dietro l’angolo: già dal 21 giugno si preannunciano temporali. Non una novità, visto quel che è successo in questa prima parte d’anno.

Le precipitazioni

Mettendo a sistema i dati delle centraline dell’Arpa presenti a Bergamo (tra via Stezzano, via Goisis e via Maffei), emerge che dal 1° gennaio al 16 giugno di quest’anno nel capoluogo sono caduti 920,1 millimetri di pioggia: per intendersi, equivale all’83,4% di tutta la pioggia scesa nel 2023, benché non si sia ancora arrivati alla metà dell’anno. La primavera che sta andando a chiudersi consegna dunque qualche record: nel solo secondo trimestre del 2024 (aprile, maggio e giugno, sempre fino al giorno 16 di questo mese) in città sono scesi 548 millimetri di pioggia, mai così tanti in questo stesso trimestre da quando sono disponibili i dati puntuali di Arpa (cioè dal 1991, mentre prima di quell’anno le fonti erano diversificate e il paragone risulterebbe impreciso). In particolare maggio è stato un mese decisamente bagnato, con 329 millimetri: il maggio più piovoso da quando ci sono questi dati.

Le previsioni

Ora si apre appunto una tregua, seppur con differente intensità a seconda della zona del Paese: «L’anticiclone africano in arrivo sull’Italia sarà più intenso al Centro-Sud, con punte di 38-40 gradi – specifica Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com –, mentre al Nord e in Bergamasca il caldo sarà più smorzato, seppur pienamente estivo e afoso». Le previsioni di 3bmeteo.com, in particolare, identificano come il 19 e il 20 giugno le giornate più caratterizzate da questo caldo: «A Bergamo si toccheranno punte di 30-31 gradi, con una certa sensazione di afa. Questo caldo potrà comportare a tratti qualche disagio». Il cielo non sarà però completamente terso: «Questi due giorni saranno tendenzialmente soleggiati, ma potrebbero presentare anche un cielo offuscato dal pulviscolo sahariano tipico del fenomeno», spiega l’esperto. Che aggiunge: «Già il 20 giugno sera, pur con un clima ancora caldo e afoso, potrebbe esserci qualche goccia di pioggia. Il cambiamento vero avverrà tra il 21 e il 22, con qualche possibile temporale, anche di forte intensità».