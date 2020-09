Referendum, ai seggi con la mascherina

Affluenza: nella Bergamasca alle 12 il 13,83% Domenica 20 e lunedì 21 settembre si vota per il Referendum sul taglio dei parlamentari. Per 13 Comuni della provincia si elegge anche il sindaco.

Arriva il primo dato ufficiale sull’affluenza al Referendum: a mezzogiorno la percentuale dei votanti nella Bergamasca è del 13,83%. In particolare, a Bergamo città l’affluenza è al 14,61%, a Treviglio al 13,44, a Clusone il 20,96, a Zogno il 13,54. I prossimi dati relativi all’affluenza saranno diffusi stasera alle 19 e alle 23, domani alle 15. In città la mattinata ai seggi si è aperta in modo ordinato e senza particolari disagi. Per l’accesso ai seggi bisogna rispettare il distanziamento e le regole per prevenire il contagio da coronavirus: obbligo di mascherina, igienizzazione delle mani e della matita.

Elettori in attesa a Palazzo Frizzoni

(Foto by Bedolis)

Igienizzazione delle cabine

(Foto by Bedolis)

Si vota oggi (dalle 7 alle 23) e domani (dalle 7 alle 15). Prima dell’apertura si era registrata la rinuncia di alcuni presidenti di seggio (10 rinunce su 105) e scrutatori (22 su 420). A Bergamo (se paragonata ai numeri di altre città) non si è verificata una vera e propria fuga degli scrutatori, ma la rinuncia all’incarico all’ultimo, soprattutto tra i presidenti, ha portato il Comune a correre ai ripari, attingendo i sostituti dalle liste elettorali e tra i dipendenti comunali.

Una fase delle operazioni

(Foto by Bedolis)

L’allestimento dei seggi, sabato

(Foto by Bedolis)

