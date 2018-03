Regionali, Fontana nuovo presidente

«Ancora buon governo di centrodestra» Il dato delle elezioni lombarde ormai è quasi definitivo: sconfitti Gori e Violi. Il nuovo presidente: grazie agli elettori lombardi. «La frase sulla razza è stato un errore»

Le proiezioni elettorali in Lombardia sono ormai al 90% e non lasciano dubbi sul vincitore: Attilio Fontana, leader di una coalizione di centrodestra, è il nuovo governatore della Regione Lombardia. La sua coalizione ha raggiunto il 48.5% delle preferenze contro il 26.60% dello sfidante di centrosinistra Giorgio Gori. Dario Violi del Movimento 5 Stelle è invece al 20.10.

E il nuovo presidente della Regione Lombardia ha parlato in diretta dalla sede della Lega Nord in Via Bellerio: «Grazie agli elettori Lombardi che hanno creduto all’idea di regione che ho raccontato. E’ stata una campagna bella e faticosa» ha esordito. «Grazie a Matteo Salvini per la scelta del mio nome e Paolo Grimoldi. Non abbiamo ancora parlato di nulla di questione formali ma di cose sostanziali. I prossimi 5 anni si rivolgeranno alle cose sostanziali». «Con Maroni mi sono sentito anche dieci minuti fa - ha dichiarato –, abbiamo già in programma una serie di incontri per parlare delle cose che in questo momento sono sul tavolo. Il problema principale che avvertono i cittadini è quello del lavoro, bisogna vedere le tante politiche positive del governo Maroni, proseguire in quella strada e cercare di implementare e migliorare quelle scelte». Sulla squadra le prime anticipazioni: «Ci saranno persone di qualità. La distinzione tra politico e non politico è superata. C’è la distinzione fra persone capaci, con esperienza, e altre». Marcia indietro sulla dichiarazioni riguardo alla razza bianca. «Razza bianca? Mi trovo a ripetere che ho dato già una risposta e non posso fare altro che ribadire che ho commesso un errore e di questo ho ripetutamente chiesto di scusarmi». Parole d’ordine: sburocratizzare e autonomia. «Continueremo con il buon governo di centrodestra di questi 23 anni». Parole di ringraziamento per Giorgio Gori: «Vorrei complimentarmi perché Gori si è comportato correttamente e ringraziarlo per questa bella competizione». Fontana ha anche rivendicato di avere in «buon rapporto” personale con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Giorgio Gori ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni di La7 di Enrico Mentana. «Ho chiamato il leader di centrodestra e mi sono complimentato. E’ stata la miglior campagna possibile, siamo andati meglio del dato nazionale. Mi prendo qualche giorno per decidere se tornare a fare sindaco di Bergamo».

Violi invece ha dichiarato: «Ho chiamato Attilio Fontana per fargli l’in bocca al lupo e per dirgli che noi siamo a disposizione». Così il candidato alla presidenza della Regione Lombardia del Movimento 5 stelle, Dario Violi, ha commentato l’esito dei primi risultati elettorali nel corso di una conferenza stampa. «Gli abbiamo detto che siamo a disposizione per collaborare sui temi che interessano i lombardi, come le nomine nelle partecipate, i trasporti e la sanità - ha aggiunto - e lui si è detto disponibile a collaborare. Sono moltissimi i temi che metteremo sul tavolo e siamo pronti già da domani a lavorare ma non faremo sconti». In questi anni «abbiamo cercato di mettere in guardia Maroni e non siamo stati ascoltati, ci sono state indagini e arresti - ha concluso -. Abbiamo detto a Fontana che vogliamo evitare che faccia la stessa fine e quindi saremo a disposizione».

Diretta live dello spoglio alle Regionali sul sito de l’Eco di Bergamo: IN HOMEPAGE I DATI IN TEMPO REALE. Attilio Fontana è davanti al candidato del centrosinistra Giorgio Gori con un vantaggio già evidente con le prime sezioni scrutinate e che lascerebbe pochi dubbi sul risultato finale. Staccati gli altri candidati: Dario Violi, del Movimento 5 Stelle; Onorio Rosati (Leu), Giulio Arrighini (Grande Nord), Angela De Rosa (CasaPound) e Massimo Roberto Gatti (Sinistra per la Lombardia).

Potrebbe essere presentata entro Pasqua la nuova giunta che guiderà la Regione Lombardia. E nella settimana successiva si potrebbe quindi tenere la prima riunione del Consiglio Regionale. I consiglieri regionali entrano in carica all’atto della proclamazione ufficiale dell’ufficio elettorale. Il presidente della Regione entro 10 giorni dalla sua proclamazione nomina i componenti della giunta. Entro i 15 giorni successivi alla formazione della giunta il presidente illustra al Consiglio regionale il programma di governo per la legislatura. Nelle elezioni regionali del 24 febbraio 2013 il Consiglio regionale lombardo si era insediato mercoledì 27 marzo. In Lombardia sono 1556 i candidati alla carica di consigliere regionale, in rappresentanza di 19 liste a sostegno di 7 candidati alla presidenza. Il candidato alla presidenza del centrodestra, Attilio Fontana, e del centrosinistra, Giorgio Gori sono appoggiati entrambi da sette liste ciascuno. Il candidato alla presidenza con il maggior numero di voti ottiene 44 seggi (il 55%) per le liste a lui collegate, che salgono a 48 (il 60%) se ottiene almeno il 40 per cento dei voti. Al Pirellone, sede del Consiglio regionale, è stata allestita la sala stampa dove giornalisti, operatori e fotografi attendono il risultato dello spoglio. Tra i candidati alla presidenza l’unico che si è fatto vedere è Dario Violi del Movimento 5 stelle, che rilascerà una dichiarazione alla stampa verso le 18.30.

