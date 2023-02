Regionali, l’affluenza alle 12: a Bergamo ha votato il 10,33%, in Lombardia il 9,2%

Arrivano i primi dati sull’affluenza alle elezioni regionali in Lombardia e nella Bergamasca. Alle 12 in provincia di Bergamo ha votato il 10,33% degli aventi diritto, in Lombardia il 9,20% (dati definitivi). È quanto si legge sul sito del Viminale . Numeri in netto calo rispetto alla tornata elettorale precedente. Nelle regionali del 2018, a mezzogiorno nella nostra provincia l’affluenza era al 22,75% , in Lombardia al 19,91%. Nel capoluogo bergamasco a mezzogiorno ha votato l’11,24% (21,87 nel 2018), a Treviglio il 9,91% (20,70).

Urne aperte fino alle 23, poi lunedì fino alle 15

Sono 890.991 (449.788 donne e 441.203 uomini) i bergamaschi che hanno diritto al voto per le elezioni Regionali in programma il 12 e 13 febbraio: si va dagli 87 elettori di Piazzolo ai 95.013 del capoluogo. A partire dalle 16 di sabato 11 febbraio, presidenti e scrutatori si sono insediati in 967 seggi ordinari del territorio provinciale, ai quali si aggiungono 8 seggi ospedalieri. Le porte per gli elettori saranno aperte dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Concluse le operazioni di voto, subito dopo partirà lo scrutinio delle schede (unica, di colore verde): prima il conteggio dei voti per i candidati presidente, poi quello delle liste collegate. In Prefettura la «cabina di regia», per intervenire in caso di problemi tecnici.