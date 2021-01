Regione, Fontana: ecco la nuova Giunta

Moratti: «Mi metto al servizio della Lombardia» Letizia Moratti, Alessandra Locatelli e Guido Guidesi, il presidente della Regione presenta i nuovi innesti nella squadra di governo dopo il rimpasto

Il presidente Fontana dopo l'annuncio di venerdì, ha presentato la nuova Giunta regionale con gli innesti di Letizia Moratti, Alessandra Locatelli e Guido Guidesi.

Ecco qui il video della conferenza stampa da Palazzo Regione a Milano

«Affrontiamo ancora fase difficile dell’epidemia, con la convinzione che i vaccini sconfiggeranno virus. Dobbiamo poi affrontare anche i problemi legati all’epidemia, come quelli delle attività economiche. Sono convinto che ce la faremo. Abbiamo voglia, entusiasmo, idee e proposte che abbiamo realizzato e che andremo a realizzare». Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, alla presentazione della Giunta Regionale dopo il rimpasto annunciato venerdì. «Nei nuovi assessori ho trovato la convinzione nel fatto che con la nostra Giunta contribuiremo a rilanciare la Lombardia, che significa rilanciare il sistema Paese. Perchè se non si rilancia la Lombardia, ci sarebbero difficoltà notevoli», ha aggiunto Fontana.

«La nuova giunta è a tutti gli effetti è operativa»: il presidente della Lombardia Attilio Fontana lo ha detto alla presentazione dei nuovi assessori, in una conferenza stampa con a fianco Letizia Moratti, neo vicepresidente, e Guido Guidesi e in collegamento Alessandra Locatelli.

«Ringrazio gli assessori Silvia Piani, Martina Cambiaghi e Giulio Gallera - ha aggiunto parlando degli uscenti -che hanno operato nei primi due anni e mezzo per il lavoro svolto e il contributo che hanno saputo portare».

«Ringrazio il presidente Attilio Fontana che mi ha proposto in maniera inaspettata un compiti difficile e complesso in un momento particolarmente complesso»: così ha detto Letizia Moratti, nuovo vicepresidente e assessore al Welfare della Lombardia, in conferenza stampa. «E’ una responsabilità che ho deciso di prendermi - ha aggiunto - per mettermi al servizio dei cittadini della Lombardia».

A convincere Letizia Moratti ad accettare il nuovo ruolo è stata la «ferma» convinzione del governatore Attilio Fontana. E oltre a questo «il fatto di capire che - ha aggiunto la neovicepresidente - per mio carattere cerco di non sottrarmi alle sfide, anche se gravose, se penso di poter dare un contributo alla mia città o alla mia regione».

«Sono lombarda, orgogliosa e fiera di esserlo e credo che la regione abbia potenzialità straordinarie. Sono davvero fiera - ha concluso - di essere a disposizione».

«Per quanto riguarda la suddivisione delle zone, voi sapete che con uno degli ultimi provvedimenti del governo sono stati modificati i parametri per l’attribuzione delle diverse fasce. A seguito di questi parametri, noi siamo in una zona arancione molto vicino alla zona rossa». Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione della nuova Giunta. Il governatore ha spiegato che «con un Rt 1,25 e con l’indice di occupazione delle rianimazioni, rischiamo di passare in zona rossa».

Da questo peggioramento dei numeri, ha aggiunto Fontana, «dipende la decisone di rinviare di due settimane la riapertura delle scuole. Ieri ci siamo confrontati con tutti i sindaci delle città capoluogo e tutti si sono resi conto di questa necessità».«Io ho sempre sostenuto l’assoluta necessità di riaprire le scuole, ma credo che in questo momento la precauzione, e soprattutto l’evoluzione che sta avendo la pandemia su tutto il paese, debba indurre a estrema cautela anche per quanto riguarda il discorso delle scuole. Tenendo conto che, se la prossima settimana ci fosse un’ulteriore peggioramento e dovessimo entrare in zona rossa, il discorso delle scuola sarebbe superato dall’essere entrati in zona rossa e quindi avremmo aperto per una settimana, dovendo poi chiudere la settimana dopo», ha concluso Fontana

© RIPRODUZIONE RISERVATA