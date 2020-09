Reportage a Bergamo durante il covid

Fotografo italiano vince concorso internazionale Fabio Bucciarelli ha vinto il Visa d’Or News, il premio più prestigioso alla 32/a edizione del festival Visa pour l’Image, in corso a Perpignan, per un reportage da Bergamo, città epicentro della pandemia Covid-19.

Visa pour l’Image, il principale festival di fotogiornalismo al mondo, ha premiato anche l’americano Bryan Denton, vincitore del Visa d’or Magazine: per sei mesi ha immortalato in India l’interruzione del ciclo dell’acqua a causa del riscaldamento globale, tra siccità e inondazioni. Le immagini di entrambi i fotografi sono apparse sul New York Times.

Medaglia d’oro al Premio Robert Capa nel 2013 per un reportage da Aleppo (Siria), Fabio Bucciarelli, 40 anni, era in prima fila quando l’Italia è stato il primo Paese europeo colpito dalla pandemia da Covid. Ha lavorato in una squadra della Croce Rossa, indossando la stessa tuta con cappuccio delle infermiere e dei medici.

