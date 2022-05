Residenze universitarie, approvata graduatoria del bando per le nuove realizzazioni

Con questo provvedimento il Pirellone cofinanzia le iniziative presentate dal sistema universitario lombardo che, in questo modo, può partecipare in modo più incisivo al bando nazionale del ministero dell’Università e della Ricerca con un punteggio maggiore.

«La Regione - ha commentato l’assessore lombardo alla Casa Alessandro Mattinzoli - intende sostenere la riqualificazione di alloggi e residenze per studenti per migliorare l’offerta di edilizia universitaria e far fronte ad esigenze abitative temporanee per ragioni di studio». L’obiettivo del Pirellone è di «spingere il sistema universitario lombardo - ha concluso - e favorire l’attrattività e le opportunità che il nostro territorio può offrire a chi sceglie la Lombardia come luogo per potersi formare». Al sistema universitario di Milano va la fetta più grande dei contributi regionale, circa due milioni di euro.