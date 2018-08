Resiste il bel tempo in Bergamasca

Pioggia e temperature giù dal weekend Ancora soleggiato e anche più stabile in montagna. Ma nel prossimo weekend il rischio è quello di un peggioramento.

Il territorio provinciale bergamasco si trova inserito in un generale sistema di alta pressione e quindi di bel tempo che durerà anche all’inizio della settimana del 20 agosto. Come spesso capita nel periodo estivo, le zone montuose saranno soggette a possibili peggioramenti per lo sviluppo di cumulonembi nelle ore pomeridiane. Da qui, i repentini e improvvisi passaggi temporaleschi che anche domenica hanno interessato solo alcune zone del territorio.

Da lunedì resta quindi il bel tempo, e sarà un po’ più stabile anche in montagna e con meno possibilità di temporali. Il resto della settimana dovrebbe proseguire con tempo più stabile.Da segnalare un possibile cambiamento delle condizioni atmosferiche in vista del prossimo fine settimana (25-26 agosto) a causa dell’approfondimento di una saccatura nordatlantica verso l’Europa centrale, che coinvolgerebbe anche il Nord Italia determinando un vistoso calo termico sulle Alpi e il passaggio di acquazzoni temporaleschi. Previsto maltempo e un abbassamento delle temperature anche sulla Bergamasca.

