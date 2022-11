Restauro della Torre dei Caduti, il Comune fa chiarezza sul restauro

Da qui la nota del Comune di Bergamo: «Innanzitutto, il lavoro realizzato dai tecnici incaricati dall’Amministrazione ha consentito di rimuovere non solo la sporcizia e le patine che l’azione del tempo e dell’inquinamento avevano impresso sulla Torre, ma anche gli effetti di interventi che avevano compromesso i materiali originali». Per quel che riguarda quest’ultimo aspetto, «emblematico è stato il restauro delle lancette e dei numeri dell’orologio che si trova sulle facciate del monumento. Il restauro – la cui lavorazione è stata concordato con la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Bergamo e Brescia – ha infatti consentito di rimuovere una vernice di colore giallo paglierino impressa solo qualche anno fa sui manufatti (non solo le lancette, ma anche i numeri delle ore) di bronzo dell’orologio».

La Torre dei Caduti

(Foto di Yuri Colleoni)

«La rimozione della vernice – chiaramente non originale – ha pertanto consentito di ritrovare il colore del bronzo – ossidato da quasi 100 anni di storia e agenti atmosferici – con il quale sono stati realizzate le parti in questione dell’orologio. Il Comune di Bergamo ricorda che la doratura del bronzo dell’orologio, a cui si fa riferimento in riviste dell’epoca, niente ha a che fare con la “placcatura” in oro o vernice d’oro dei manufatti. Nel caso della Torre dei Caduti, la tecnica con la quale il metallo venne dorato è quella che prevede l’immersione di lancette e parti bronzee in acido nitrico fino a ottenere un colore brillante, simile a quello dell’oro. Col tempo, perduta la vernice di protezione, tutti questi manufatti tendono ad ossidarsi rapidamente, prendendo un colore più scuro».



Continua il Comune: «Una prova ne è il fatto che la statua issata sulla facciata della Torre dei Caduti, pochi metri sotto lo stesso orologio, era stata – come ricordato dalle stesse riviste dell’epoca dell’inaugurazione del monumento – realizzata con la stessa tecnica di doratura. Oggi, anch’essa si presenta di colore scuro, frutto non solo del comunissimo fenomeno dell’ossidazione, ma anche – val la pena ribadirlo – dell’azione degli agenti atmosferici e dell’inquinamento dell’aria dell’ultimo secolo».