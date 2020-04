Revenge porn su Telegram, tre denunciati

Tra loro anche un bergamasco di 29 anni Sono gli amministratori dei canali, nel cui mirino c’erano anche vip dello spettacolo, tra cui Diletta Leotta che ha denunciato l’accaduto. Ad aiutare gli inquirenti anche Fedez.

Immagini denigranti e revenge porn su tre canali Telegram, l’applicazione di chat istantanea tra le più diffuse al mondo. Per questo la polizia postale ha denunciato gli amministratori di tre canali che annoverano migliaia di utenti. Uno di loro, un 29enne bergamasco, è stato anche indagato per aver utilizzato i canali per revenge porn nei confronti della ex compagna. Gli altri due sono un 17enne di Palermo e un 35enne di Nuoro.

Tra le vittime, anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo. C’è Diletta Leotta, per esempio, la conduttrice televisiva si è esposta in prima persona presentando una querela che ha consentito agli investigatori di avviare l’indagine .

Ad aiutare la polizia sono state anche le numerose segnalazioni presentate da Fedez, che ha raccolto le richieste dei suoi fan e follower. Le foto che venivano veicolate sui canali, però, non riguardavano solo personaggi famosi ma anche ragazze normalissime, vessate dai propri ex.

