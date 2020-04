Riaprono le librerie, ma non in Lombardia

«Scelta giusta, via a consegne a casa» I librai indipendenti di Bergamo: scelta giusta per la salute dei cittadini. Pronti a consegnare i libri a domicilio». Ecco come fare.

In molte regioni d’Italia - ma non in Lombardia e Piemonte - da domani, martedì 14 aprile, sarà consentita la riapertura di librerie e cartolerie. I librai indipendenti di Bergamo hanno apprezzato la scelta della Regione Lombardia di tenere chiusi dei luoghi di aggregazione come sono per loro natura le librerie della rete dei piccoli librai orobici. Una scelta per tutelare la salute di tutti e per non interrompere la battaglia contro il contagio da coronavirus. Hanno deciso però di non arrendersi alla possibilità di raggiungere i loro lettori e hanno messo in campo una rete di consegna a domicilio, senza corrieri. A portare i libri saranno proprio i librai stessi.

Lo spiega la Libreria Fantasia in un post su Facebook specializzata in libri per l’infanzia. «Cari Piccoli Lettori, dopo approfondita riflessione, e condivisione con le altre librerie del territorio, ho deciso di provare con il servizio gratuito di consegna a domicilio a partire da martedì 14 aprile. Sono concorde con la Regione di non aprire le librerie. Sarebbe stato veramente un controsenso chiedere di rimanere a casa e contemporaneamente aprire luoghi che sono per loro stessa natura di aggregazione: le librerie. Mi sono interrogata sulla responsabilità della decisione di consegnare a domicilio in un tempo come quello attuale, e in questo senso ho deciso che non utilizzerò corrieri e non ricorrerò a rifornimenti dai magazzini dei miei fornitori. La Fantasia è fornita sia di libri che di giochi e laboratori che voi ben conoscete e credo che potrò soddisfare le vostre richieste anche se non puntualmente come invece avviene in una situazione normale. Sarò solo io a maneggiare la merce e a consegnarvela, nel rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie (utilizzo di guanti e mascherina anche mentre vi preparo i pacchetti, non solo durante la consegna!)».

Molti i librai indipendenti che hanno fatto la stessa scelta in Bergamasca: Libreria Arnoldi - Bergamo; Libreria Palomar - Bergamo; Punto a capo libri - Bergamo (Città Alta); Cartolibreria Nani - Alzano Lombardo; Il Parnaso, Libri & Natura - Ponteranica; Mondadori Bookstore - Lovere. Sarà possibile contattarli via mail o attraverso le pagine social o i normali contatti telefonici. L’invito è a contattare quella più vicina al proprio comune di residenza.

Ricordiamo invece che anche in Lombardia è stata consentita la riapertura dei corner con i libri presenti nei supermercati e negli ipermercati. Non saranno aperte le librerie dei centri commerciali (esterne all’ipermercato per intenderci).

