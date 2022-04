Ricetta elettronica, è arrivata la proroga: resta in vigore fino alla fine dell’anno

La pandemia ha forzatamente instradato anche la sanità sulla via di una maggiore digitalizzazione. Tra le novità che più si erano rivelate utili per cittadini e medici, c’è quella della ricetta elettronica o «dematerializzata». Che rischiava di «scomparire» con la fine dello stato di emergenza, segnando viceversa un passo indietro piuttosto infruttuoso. In extremis, però, la Protezione civile ha emesso l’ordinanza che proroga sino al 31 dicembre il provvedimento. Di qui alla fine dell’anno, l’obiettivo è però quello di rendere strutturale questa novità. Passo indietro. Con lo scoppio della pandemia, si era appunto attivata la possibilità per medici di medicina generale e pediatri di libera scelta di poter fornire al paziente il numero di ricetta elettronica anche attraverso sms e via mail; con questo codice, si potevano ritirare i farmaci senza essere obbligati a recuperare la ricetta cartacea dal medico e consegnarla al farmacista.